مصادر: إغلاق حقل الفيل النفطي بسبب الاحتجاجات

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أنه تم إغلاق حقل الفيل النفطي بسبب وجود مجموعات مسلحة في المنطقة.

وأُجريت مفاوضات، أمس الخميس، سعيًا لإنهاء احتجاج حرس المنشآت النفطية في الحقل، والذي أدى لإجلاء الموظفين غير الأساسيين في اليوم السابق.

وصرح مصدر محلي في مدينة مرزق، أمس الخميس، بأنه تم إخلاء جزئي لحقل الفيل النفطي بعد أن انسحب الحرس احتجاجا على تأخير رواتبهم.

وأضاف أن هذا أدى إلى إجلاء بعض العاملين بالطائرات منذ الإربعاء، وتوقع استمرار المفاوضات لتسوية الأمر.

وتزيد طاقة حقل الفيل الإنتاجية عن 100 ألف برميل في اليوم، فيما تديره شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، ولم يصدر تعليق بعد من المؤسسة الوطنية للنفط.

وتعثر الإنتاج سابقا في حقل الفيل بالصحراء الواقعة في جنوب غرب البلاد بسبب تصرفات الحرس.

