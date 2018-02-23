غسان سلامة يناقش ملفات المصالحة والخدمات مع النائبين في المجلس الرئاسي “معيتيق” و”كجمان”

ناقش رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة خلال لقائه بنائب المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان في طرابلس الخميس عملية توفير الخدمات العامة، والهجرة غير الشرعية والاحتياجات الأمنية والمصالحة الوطنية فيما يخص الجنوب الليبي.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن سلامة التقى أيضا بالنائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في طرابلس أمس الخميس حيث بحث معه نتائج اللقاءات الأخيرة حول ليبيا التي أجراها في الفترة الماضية والحاجة لدعم قطاعي الصحة والتعليم في أرجاء البلاد.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة قد قال الأربعاء إنّ المجتمع الدولي مصرّ على حماية سيادة واستقلال ليبيا مشيرا إلى أن لقاءاته بمسؤولي عدد من الدول المهتمة بمستقبل البلاد كانت إيجابيةً.

وفي مؤتمر صحفي عقده سلامة في طرابلس مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة قال سلامة إنه أطلع وزير الخارجية الليبي خلال اجتماعهما على آخر المستجدات الدولية المتعلقة بليبيا عقب جولته في القمة الأفريقية ومؤتمر ميونخ للأمن.

وكان غسان سلامة قد أجرى لقاء في طرابلس الثلاثاء مع رئيسي لجنتي الحوار بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وبحث المجتمعون الإشكالية التي يتوقف عليها تنفيذ الاتفاق السياسي وهي تحديد آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد بحسب رئيس لجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ناقش سبل تعزيز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة مع رئيسي لجنتي الحوار في المجلسين.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أجرى لقاء آخر مع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي في طرابلس الثلاثاء، وناقش سلامة مع السويحلي آخر مستجدات العملية السياسية وأطلعه على نتائج اجتماعاته الأخيرة حول ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي أجراها غسان سلامة في مؤتمر ميونخ للأمن خلال الأيام الماضية، مع عدد من المسؤولين في وفود الدول المشاركة.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة على دعم وتسهيل العملية السياسية في ليبيا بين الأطراف المختلفة والرامية إلى تنفيذ خطة العمل المدعومة من المجتمع الدولي والخاصة بليبيا، والتي تنص على اعتماد دستور في البلاد وإجراء انتخابات عامة لإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب أعلن منذ يومين عن إحالة مشروع الاستفتاء على مشروع الدستور إلى لجنته البرلمانية لمناقشته قبل طرحه على البرلمان.

وكان نواب عن إقليم برقة شرق ليبيا قد أعلنوا اعتراضهم على قرار المحكمة العليا والذي أبطل قرارا سابقا لمحكمة مدينة البيضاء ببطلان مشروع الدستور، وقال النواب الـ 18 إن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور لن يمر، وطالبوا بتعيين لجنة جديدة من المختصين لإعادة كتابة مشروع الدستور.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب والحكومة المؤقتة يديران شرق ليبيا بالتحالف مع عملية الكرامة وقائدها خليفة حفتر، بينما تدير حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا غرب البلاد.

وأنشئت حكومة الوفاق الوطني بناء على اتفاق الصخيرات الموقع بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام في الصخيرات المغربية في عام 2015.

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