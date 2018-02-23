اللواء السادس مشاة: الجنوب يعاني حرب أجندات خارجية

أكد آمرا للواء السادس مشاة أحميد محمد سالم العطايبي، على تبعية اللواء بجميع عناصره إلى حكومة الوفاق الوطني، نافيا تبعيته للقوات المسلحة، بقيادة خليفة حفتر، مؤكدا أنه لم يتم التنسيق معه بشأن القرار المتداول مؤخرا.

وقال العطيابي في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، إن مدينة سبها شهدت يوم أمس الخميس اشتباكات متقطعة بالقرب من مقر اللواء السادس مشاة في طريق المطار، من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، موضحا أن تلك المجموعات حاولت الهجوم على مقر اللواء السادس مشاة بغرض السيطرة عليه، ألا إن أفراد اللواء تمكنوا من التصدي لتلك المحاولة.

وأوضح العطيابي أن تلك المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون تسعى إلى إسقاط اللواء، حتى تتمكن من بسط سيطرتها على الجنوب الليبي بشكل كامل، مشيرا إلى أنه بإسقاط اللواء سيسقط الأمن في الجنوب الليبي ومن ثم يصبح لقمة مستساغة لكل باغي وطامع.

وفيما يتعلق بالمصالحة بين التبو، وأولاد سليمان، أكد العطيابي، أن هذه الأمور تعد مساءل اجتماعية لا علاقة للواء بها، مشيرا إلى أن أولاد سليمان والتبو براء من كل ما يدار في الجنوب، وأن ما يشهده الجنوب هو حرب أجندات خارجية ومصالح شخصية، ولا علاقة به بالخلافات بين أبناء الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية