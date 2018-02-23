وكيل عام وزارة العــدل يزور مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق

طبرق 23 فبراير 2018 (وال)- قام وكيل عام وزارة العــدل في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار عيسى عبد الله الصغير، بزيارة لمركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق .

هذا ويرافق وكيل عام وزارة العدل في الزيارة مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة العـدل الدكتور محمد الشارف عبد الله، ورئيس فرع وزارة العدل بمحكمة استئناف طبرق الأستاذ إبراهيم صـقر عبد السلام، ورئيس العلاقات العامة بفرع وزارة العدل طبرق إبراهيم توفيق عبد العالي .

وأطلع وكيل عام وزارة العــدل خلال زيارته رفقة مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق الأستاذ حبيب بوبلال، وعدد من مديري المكاتب والخبراء والأطباء بفرع طبرق، على سير العمل داخل الفرع .

واستمع وكيل عام وزارة العــدل لشرح مفصل على طبيعة العمل من قبل مدير فرع طبرق، ومديري المكاتب والخبراء .

وأشاد وكيل عام وزارة العــدل في ختام زيارته بجهود المبذولة من قبل العاملين بالفرع، على حسن تنظيم العمل والطريقة المتبعة لتنظيم آلية العمل المميزة .

كما أشاد وكيل عام وزارة العــدل بجهود مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي، على اهتمامه بفروع مراكز الخبرة القضائية والبحوث خاصة فرع طبرق .

من جهته، أشاد مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق الأستاذ حبيب بوبلال، بجهود مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي الدكتور عمر الحجازي، من أجل فرع طبرق، حتى وصل إلى هذه المرحلة من التميز والعطاء .

يُشار إلى أن وكيل عام وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، كان قد قام مؤخراً بزيارة لبلدية طبرق والمناطق المجاورة لها، استغرقت لثلاثة أيام، استهدفت منطقة الجغبوب، أمساعد، كمبوت، وطبرق، افتتح خلالها فرع محكمة الجغبوب الجزئية، إلى جانب زيارة مكتب الخبرة القضائية والبحوث أمساعد، للوقوف على مشاكل وعراقيل تعيق سير العمل بالمكتب، بالإضافة إلى بحث سير العمل بفرع النيابة العامة بمنطقة كمبوت . (وال- طبرق) ر ت

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