توقيع إتفاق بين قبيلتي التبو والزوي برعاية أممية في تونس

وقّع ممثلون عن قبيلتي التبو والزوي في منطقة الكفرة إتفاقاً للمصالحة وذلك عقب لقاء استمر يومين في تونس نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويحدد الإتفاق المبادئ الرئيسية للمصالحة ومن بينها حرية التنقل والمساءلة الفردية عن الجرائم وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات دون تمييز.

ووفق موقع بعثة الامم المتحدة على الانترنت فقد اتفقت قبيلتا التبو والزوي على تشكيل لجنة عليا للسلام والمصالحة في الكفرة في غضون شهر واحد. وستكون جميع المكونات الاجتماعية في المنطقة ممثلة في هذه اللجنة. وسيتم إختيار الممثلين عبر عملية تشاورية وبطريقة تتسم بالشفافية. علاوة على ذلك، دعا المشاركون إلى إنشاء قوة أمنية محايدة في الكفرة لحماية المؤسسات. كما طالبوا أيضاً بتوفير الخدمات الاجتماعية ومشاريع التنمية للمنطقة…

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