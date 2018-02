المتوسط:

انطلق اليوم الجمعة من مدينة طرابلس موكب يضم عددا من الناشطين تحت شعار حراك الرايات البيضاء، الذي يهدف لنشر ثقافة التعايش السلمي والمصالحة بين جميع الليبيين، بمشاركة شباب من مختلف المناطق.

ومن المقرر أن يصل الموكب إلى مدينة مصراته في هذه الأثناء، بعد مروره بمختلف المناطق على الطريق، ومن ثم يتوجه الموكب إلى مدينة هراوة.

