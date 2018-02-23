طارق متري.. الانتخابات في ليبيا، وحكاية الهروب إلى الأمام … بقلم / محمد الامين

طارق متري.. الانتخابات في ليبيا، و”حكاية الهروب إلى الأمام” … بقلم / محمد الامين

تصريح طارق متري الأخير الذي مرّ في زحمة الأحداث، ووسط جلَبَة التطورات اليومية، ربّما لم ينَلْ حظه من الاهتمام..

إدلاءُ الرجل بدلوه في الشأن الليبي المتلاطم في مثل هذا الوقت له دلالات غامضة. لكن اعتباره مسألة تنظيم الانتخابات في ليبيا بمثابة هروب إلى الأمام يطرح الكثير من الأسئلة حول مدى إلمامه بتفاصيل الأزمة، وكذلك بشأن الرسائل التي يمكن أن يتضمنها هكذا تصريح.. والجهات المعنية بتلك الرسائل.. ورأي متري في طريقة إدارة مواطنه غسان سلامه لمساعي الحلّ..

الحقيقة أنه إذا كان اعتبار الانتخابات هروبا إلى الأمام، فإن عدم إجرائها هو الفوضى ذاتها.. فهذا الاستحقاق، الذي يكاد الجميع يتفق على أنه المخرج الوحيد من الجحيم الراهن في بلدنا، يمثل بارقة الأمل الوحيدة في إمكانية ترتيب الأوضاع السياسية، وإشراك المواطن الليبي بشكل حقيقي في حلّ أزمة بلده سيكون نقطة مفصلية في مسار التسوية.. تحدثت عن ترتيب الوضع السياسي، لأن كافة المسارات الأخرى التي تبدو طرقُها مسدودة عائقها الأول هو انعدام الثقة، وعنوانها الرئيسي هاجس التموضع والمحاصصة.. فعدم تسوية المسألة السياسية حكم بإجهاض عديد التسويات التي كان يمكن التقدم فيها لو تم تجاوز عامل الثقة، أذكر منها بالخصوص التسوية المتعلقة بالشأن الإنساني والاجتماعي في ظل ثبوت عجز وضعف مخرجات الصخيرات وما تلاه..

لذلك.. ومهما كانت المسألة الانتخابية معقدة وعسيرة، فإنها في النهاية سوف تفرز واقعا سياسيا شرعيا تقرّه الأطراف وتعترف بمخرجاته وبالمؤسسات المنبثقة عنه..

تصريح السيد متري لا يُلزم إلا شخصه بالنهاية.. وهو شكل من أشكال التعبير عن الموقف الشخصي.. لكنه لا يعبّر بدقّة عن مقتضيات المرحلة بالنظر إلى اللهجة القطعية التي حملها، والتي تفتقر إلى أساس واقعي ومسوّغ منطقي، مع ما يعلمه الجميع عن تجربة متري الفاشلة في معالجة الأزمة الليبية.. وللحديث بقية.

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