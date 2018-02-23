توقيع اتفاق مصالحة بين قبيلتي التبو والزوية برعاية أممية

توصل أعيان قبيلتي التبو والزوية إلى اتفاق مصالحة، وقع بالعاصمة التونسية، برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

هذا ونص الاتفاق على مبادئ رئيسية، منها حرية التنقل، والمساءلة الفردية عن الجرائم، وعدم التمييز على أساس العرق أو القبيلة، والمسؤولية المشتركة في معالجة الأزمات التي تعاني منها المدينة، وإسناد المناصب العامة بناء على الكفاءة وليس على أساس الأصول القبلية.

هذا ووجه الموقعون على اتفاق المصالحة نداء إلى مؤسسات الدولة والحكومات، من أجل تشكيل قوة محايدة لتأمين المدينة، وتقديم المجرمين للعدالة، وتفعيل جهازي الشرطة والجيش والنظام القضائي، ومعالجة مشكلة تناقص خدمات السيولة والكهرباء، والعمل على تطوير البنية التحتية، وإعمار مدينة الكفرة.

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