صنع الله يبحث مع السفير الإيطالي نشاط الشركات الإيطالية في ليبيا

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة وشركاتها يبذلون كل ما في وسعهم من أجل الحفاظ على مستوى الإنتاج، وزيادة القدرة الإنتاجية من النفط والغاز، والعمل على تجنيب قطاع النفط أي خسائر في المستقبل.

معربا خلال لقائه أمس المدير الإقليمي لشركة توتال للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستيفن ميشيل، عن أمله بالعمل سويا مع الشركة، وترحيبه بعودة الشركات الأجنبية، من أجل استئناف نشاطها في ليبيا.

من جانبه، أكد ميشيل، حرص شركة توتال على العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط، من أجل تذليل الصعوبات، وتعزيز التعاون في المستقبل.

هذا واستقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، والوفد المرافق له.

وحسب موقع المؤسسة، فقد تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، ومناقشة نشاط الشركات الإيطالية في ليبيا، والتطرق إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عملها.

هذا وأبدى جوزيبي رغبة بلاده في الاستثمار في ليبيا، ومد جسور التعاون بين المؤسسة والشركات الإيطالية العاملة في مجال النفط والغاز.

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