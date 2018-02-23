الشيباني: عودة تاورغاء كفرع بلدي لمصراتة سيعيدنا لنقطة الصفر

قال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إنه كثر خلال تلك الأيام الحديث عن شروط جديدة من طرف مصراتة لعودة تاورغاء كإشارة لعدم قبول اتفاق تاورغاء مصراتة الموقع عليه في تونس والمصادق عليه من قبل رئيس المجلس الرئاسي والذي اصدر قرار العودة وحدده بتاريخ 1 فبراير 2018.

وأوضح الشيباني، في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بالعودة إلى الشروط، التي يأتي على رأسها وأهمها أن تعود تاورغاء فرع بلدي يتبع بلدية مصراتة، فأن قرار تسمية بلدية تاورغاء الصادر عن الحكومة المؤقتة في شهر مارس 2015 م، حينها كان رئيس المجلس الرئاسي الحالي فائز السراج لا يزال يمارس عمله كعضو مجلس نواب بطبرق، تم أن هذا القرار جاء كتفعيل لقرار سابق ببلدية تاورغاء ألغي في عهد حكومة علي زيدان بناء على إلحاح من عبد الرحمن السويحلي وتعاون أطراف أخرى لا داعي لذكرها الآن.

وأكد الشيباني، أن عودة تاورغاء كفرع بلدي يجعل ضرورة الاحتكاك المباشر والتعامل الإداري بصورة دائمة ولصيقة مما يجعل احتمالات نشوب خلافات بين أفراد الطرفين قائمة قد تسبب العودة إلى نقطة الصفر وتتسبب في مشاكل نحن في غنى عنها، قائلا “بقاء تاورغاء بلدية مستقلة تعمل لنفسها وتخطط لنفسها بكوادرها من أبنائها الذين تحصلوا على أعلى الشهادات في مختلف المجالات، يخدم المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي ويضمد الجراح ويسدل الستار على الأم الماضي وأحزانه، حتى تهدا النفوس وتعود الأمور إلى طبيعتها تدريجيا عبر السنين القادمة، أما وضع أبناء الطرفين في مواجهة بعضهما البعض بعد العودة مباشرة هذا أمر يجافي العقل والحكمة والمنطق السليم”.

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