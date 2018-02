«الوطنية للنفط» تنفي تسلمها مخصصات ميزانيتي التشغيل والصيانة

المتوسط:

نفت المؤسسة الوطنية للنفط، تسلمها أي من مخصصات ميزانيتي التشغيل والصيانة من وزارة المالية اللذان تعتبران محوراً أساسيًا لاستمرار العمل.

وأوضحت المؤسسة، في بيان تداولته وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، أن تأخير صرف الميزانيتين تسبب في تعطيل جزء من خطط المشاريع التي كانت على جدول عمل المؤسسة خلال الأشهر الـ 3 الأولى من العام الجاري.

وأكدت المؤسسة أن هذا الأمر سيتسبب في تدهور أكبر مصادر دخل ليبيا في حال استمراره.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد صرح مؤخرًا أن المشاكل المالية التي يشهدها قطاع النفط بالكامل قد تعود بنتائج وخيمة تهدّد مستوى إنتاجه.

