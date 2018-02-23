صبراته.. استعدادات لإحياء الذكرى الثانية لتحرير المدينة من «تنظيم الدولة»

عين ليبيا

عقد المجلس البلدي صبراته اجتماعاً تحضيرياً بقاعة اجتماعات المجلس البلدي لمناقشة التجهيز لإحياء الذكرى السنوية الثانية لتحرير صبراتة من تنظيم الدولة.

وحضر الاجتماع ممثلون عن غرفة محاربة تنظيم الدولة و مديرية الأمن والحرس البلدي وشركة الخدمات العامة وشركة بريد ليبيا للاتصالات وعدد من أهالي الشهداء.

وترحم المجتمعون في هذه الذكرى الأليمة على أرواح من قدموا أنفسهم في سبيل الله وفي سبيل لتطهير مدينة صبراتة وتخليص أهلها من شر هؤلاء المجرمين.

يشار إلى أن المعارك ضد هذا التنظيم قد بدأت يوم 23 فبراير من العام الماضي وقدم فيها أبناء صبراتة سيل من التضحيات في سبيل تطهيرها من براثن هذا التنظيم.

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