تعرف على سبب نزول الدولار و مكاسب الدينار امام العملات الاجنبية مع نهاية التعاملات في السوق الموازي

ايوان ليبيا – وكالات :

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي مع ختام التعاملات الاسبوعية في السوق الموازي “السوداء” بشكل طفيف وتخلى عن مستوى ال6 دينار بعد أن شهد الدولار الامريكي حالة من التذبذب مابين مستوى 6 و7 دينارات خلال الاسابيع الماضية.

وخلال التعاملات ليوم امس الخميس تراجع الدولار بشكل ملحوظ إلى مستوى 5.970 دينار في ختام التعاملات وهذه هي المرة الاولى التي ينخفض فيها السعر دون 6 دينار وشهد سعر الدولار الامريكي خلال تعاملات الاسبوع الحالي استقراره امام الدينار الليبي فوق مستوى 6 دينار إلى 7 دينار.

الدولار

بدء الدولار تعاملات الاسبوع الجاري, يوم الاحد الماضي, على ارتفاع وبلغ سعره 6.350 دينار, وأنهى سعر الصرف التداولات الاسبوعية للدولار ليوم امس الخميس على تراجع نسبي بواقع 380 درهما أمام الدينار, وأنهى التعاملات عند مستوى 5.970 دينار ليبي.

اليورو

وانخفضت العملة الاوروبية قرابة 543 درهما في التعاملات الاسبوعية وبدء اليورو التعاملات يوم الاحد الماضي عند قيمة 7.897 دينار لينهي السوق أمس عند سعر 7.354 دينار, ليعاود اليورو ارتفاعه من جديد, وكان اليورو مع بداية العام 2018 فوق 10 دينارات لكن العملة الاوروبية شهدت منتصف شهر يناير الفائت هبوطا قياسيا لم تشهده منذ أكثر من عام.

الاسترليني

وسجل الجنية الاسترليني اكبر الخسائر بين العملات الاجنبية الرئيسية امام الدينار وهبط بواقع 583 درهما, وبدء الجنيه التعاملات الاسبوعية يوم الاحد الماضي عند مستوى 8.911 دينار لينهي السوق امس عند سعر 8.328 دينار, وكان الجنيه الإسترليني فوق سعر 11 دينارًا قبل أن يتزامن في الهبوط مع العملة الأميركية, ليتراجع الباوند منذ منتصف شهر يناير الماضي بشكل كبير وفقد الكثير من قيمته في هبوط قياسي لم تشهده العملة البريطانية منذ عام.

سبب النزول

وقال متابعون ومتداولون في السوق السوداء ان اسباب نزول الدولار اليوم هو الانباء التي تحدثت عن رفع الحظر عن العملة, حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مجموعة العمل المالي FATF أصدرت قرار فريق متابعة التعاون الدولي ICRG برفع اسم دوله ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة وهو ما سيساهم في رفع الحظر عن مصرف ليبيا المركزي بتوفير عمله الدولار داخل المصارف.

وكان الدولار قد شهد ارتفاعه خلال الفترة الماضية بعد موجة انخفاض كبيرة, لكن المضاربات الشديدة التي تجري في سوق العملة أدت إلى ارتفاعه مجددا امام الدينار وبشكل كبير, ووفقا لخبراء فإن سبب ارتفاع الأسعار مؤخرا بالسوق السوداء يعود الى تجار عملة غير ليبيين ومن يحتفظون بالعملة الليبية علي الحدود وان الخوف والارتباك يقودهم للتخلص من مخزون الدينار لديهم .

وأستمر سعر صرف الدولار أواخر العام الماضي 2017 عند مستوى يفوق الـ 9 دينارات بعد موجة صعود قياسي لسلة العملات الاجنبية بدأها الدولار والعملات الاخرى منتصف شهر اكتوبر, لكن الدولار فقد منذ منتصف شهر يناير الماضي أكثر من 4 دينار من قيمته في السوق ما أدى الى تراجع جماعي للعملات الاجنبية وكان الدولار تراجع بشكل كبير أمام الدينار الليبي حين تراجع إلى مستوى 4.15 دينار.

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