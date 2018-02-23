اتفاق أمريكي ليبي لحماية الممتلكات الثقافية الليبية

اتفقت ليبيا والولايات المتحدة على توقيع مذكرة تفاهم ثنائية تاريخية حول حماية الممتلكات الثقافية.

وأعلنت السفارة الأمريكية على موقعها الرسمي، أن الاتفاقية جزء من التعاون المستمر بين الولايات المتحدة، وحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وبناء على الاتفاقية، ستفرض الولايات المتحدة قيودا على الواردات من المواد الأثرية، والتي تاريخها في الفترة ما بين عام اثني عشر ألفا قبل الميلاد، وعام ألف وسبعمئة وخمسين للميلاد، والمواد العثمانية من ليبيا التي يرجع تاريخها إلى الفترة من ألف وخمسمئة وواحد وخمسين، إلى ألف وتسعمئة وأحد عشر.

كما وتهدف هذه القيود إلى وقف تمويل الإرهاب، وتعطيل السوق العالمية للآثار غير القانونية.

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