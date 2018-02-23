جينتيلوني: أوروبا تعمل معاً لأجل الساحل الأفريقي

قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن أوروبا تعمل معا لأجل منطقة الساحل الأفريقي. ولدى وصوله الى مقر المجلس الاوربي لحضور الإجتماع غير الرسمي، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، بعد مشاركتهم بالمؤتمر الدولي حول منطقة الساحل، أضاف جينتيلوني أنه “من خلال التعاون مع دول الساحل ومع تطورها فقط، سنتمكن من وقف الإرهاب ومواجهة أسباب ظواهر الهجرة”.

وأردف رئيس الحكومة الإيطالية “نحن نقوم بذلك مع العمل على استقرار ليبيا أيضا”، وكذلك “مع النتائج التي تحققت من ناحية خفض تدفقات الهجرة غير المنضبطة التي تصل إلى إيطاليا”، مشيرا الى أن “كل هذه يمثل الطريقة التي تعمل بها أوروبا”، حيث “تعمل معا، وهو السبيل الأفضل للتغلب على النزعات الشعبوية والمعارضة لأوروبا”.

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