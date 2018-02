«العامة للكهرباء» تبحث سبل حل مشاكل الشبكة بطبرق

المتوسط:

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عبد المجيد حمزة، في اجتماع مع عميد بلدية طبرق الناجي مازق، تذليل الصعاب التي تواجه الشبكة بالمنطقة.

وأشارت «الشركة» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن رئيسها اجتمع أيضا مع عدد من مهندسي الشركة حول الموضوعات الفنية التي تخص تصريف الطاقة الكهربائية من مشروع محطة التوليد الجديدة كما قام والفريق المرافق له بجولة ميدانية للمواقع المقترحة لتوطينه، بالإضافة إلى الوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها أبراج نقل الطاقة في المنطقة.

