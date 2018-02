«خارجية الوفاق» تناقش التهديدات الأمنية التي تواجه ليبيا

المتوسط:

عقد وكيل الشؤون السياسية بوزارة خارجية الوفاق، لطفي المغربي، اجتماعًا مساء أمس الخميس، مع كبير مستشاري الشؤون الإفريقية، لمناقشة التهديدات الأمنية التي تواجهها ليبيا من قبل عصابات الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض، بحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، إلى آلية تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين والسرعة في إعادة فتح السفارة الأمريكية بطرابلس، وسبل المساعدة في حماية الأصول الليبية المجمدة ما قد تتعرض لها من خسائر ومحاولات البعض نهبها.

