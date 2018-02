المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، عدم وجود طرح أحمال لليوم الثالث على التوالي.

وأضافت الشركة، في بيان على صفحتها الرسمية، اليوم، أن القدرة الإنتاجية المتاحة للشبكة العامة بلغت خمسة آلاف وسبعمئة ميجاوات.

وأوضحت أن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى خمسة آلاف وخمسمئة ميجاوات، وبذلك سيكون هناك اليوم فائض في التوليد، يقدر بحوالي مئتي ميغاوات.

