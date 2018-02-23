ليبيا_الآن| نقل الطاقم الطبي للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس مهاجر غير شرعي صو…

#ليبيا_الآن| نقل الطاقم الطبي للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس مهاجر غير شرعي صومالي من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، كان مصاب بكسر بكتفه لمستشفى حوادث ابوسليم، في أطار التعاون بين الهلال الأحمر و الجهاز.
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