اخبار ليبيا الان عاجل

#ليبيا_الآن| نقل الطاقم الطبي للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس مهاجر غير شرعي صو…

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نقل الطاقم الطبي للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس مهاجر غير شرعي صومالي من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، كان مصاب بكسر بكتفه لمستشفى حوادث ابوسليم، في أطار التعاون بين الهلال الأحمر و الجهاز.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك