كم أنفقت مالية الوفاق على احتفالات فبراير؟

نفت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، ما تداول من أخبار من بعض المسؤولين والشخصيات العامة والتي تتعلق بالسياسات المالية للوزارة، واصفة ما تم تداوله بأنه “كلام مرسل بعيد عن الحقيقة”.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته، أنه انطلاقا من إيمانها بأن مصدر الدخل الوحيد المتاح حاليا لتغطية نفقات الموازنة العامة هو الدخل العائد من مبيعات النفط، لذا أولت الوزارة اهتماما خاصا بهذا القطاع ومنحته الأولوية في تسييل مخصصاته المالية، لافتة إلى أنه تم إحالة دعم المحروقات بمبلغ 700 مليون دينار لشهري يناير وفبراير للعام 2018، كما تم إحالة مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط عن الباب الثاني بمبلغ 134 مليون دينار عن شهر يناير 2018م والأسبوع القادم سيتم إحالة مخصصات شهر فبراير2018.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهة الوحيدة التي تم إحالة مخصصات الباب الثاني لها حتى تاريخه هي المؤسسة الوطنية للنفط، داعية الأخيرة إلى التواصل المباشر والانصياع لأحكام القانون المالي الدولي، وعرض تقارير مصروفاتها وإيراداتها بشكل دوري تأكيدا لمبدأ الشفافية، قائلة إنه ” فيما يتعلق بالباب الثالث، فذلك شأن أصيل لوزارة التخطيط ووزارة المالية لم تتلق أية تفويضات تخص المؤسسة الوطنية للنفط عن هذا الباب، ووفقا للغة الأرقام السابقة فإن الحقيقة تكون قد وضحت”. وأضافت الوزارة في بيانها أنه ” فيما يخص صرف الباب الأول (المرتبات ومافي حكمها) فإن الوزارة المالية تعتزم مباشرة تسييل الباب الأول لكافة قطاعات الدولة، اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل”.

كما نفت الوزارة في بيانها ما أثير من تضخيم إعلامي حول إهدار المال العام بمناسبة ذكرى أحداث 17فبراير، موضحة أن كل ما تم صرفه بأمر المجلس الرئاسي، هو مبلغ 1,555,000 دينار ليبي، من بند المتفرقات لصالح بلدية طرابلس، دعما للجنة العليا للاحتفالات، كما أشارت الوزارة إلى أنه مبلغ مخفض كثيرا عن ما كان ينفق سابقا، موضحة أنها استطاعت تخفيض معدل الإنفاق العام، خلال العام المالي2017 من (37) مليار إلى (32) مليار مع الحفاظ على تدفق الباب الأول لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، وتسييل الباب الثاني للقطاعات بما يكفل الخدمات المناطة بها بشكل جيد، وكل ذلك جاء نتيجة للإستراتيجية التي رسمتها وزارة مالية الوفاق، وفقا للبيان. ودعت الوزارة في ختام بيانها إلى الابتعاد عن تضليل الرأي العام عبر وسائل الإعلام، والبحث عن الحقيقة المثبتة بسجلات الوزارة.

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