يطلق المركز الوطني لتنمية فنون الطفل بالهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، ورشة فنية مجانية لتعليم فن الجداريات للأطفال الموهوبين.

ومن المقرر أن يقدم الورشة مجموعة متخصصة من المدربين، وتستهدف الفئة العمرية من 13 إلى 17 سنة.

