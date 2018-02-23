قذيفة تصيب مسجداً خلال اشتباكات الجنوب

أكد رئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية احمد بركة أن قذيفة سقطت على مسجد بمنطقة الطويرية (بالقرب من مقر اللواء السادس في الجنوب) خلال الاشتباكات التي اندلعت ليل الخميس بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان مبينا انه لم يتم بعد الإعلان عن أعداد الضحايا خاصة وانه تم إعلان منطقة الاشتباكات منطقة محظورة.

وأضاف بركة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن لجنة المصالحة المكلفة من مجلس النواب تسعى للمصالحة بين الطرفان اللذان يتمسكان باتفاق روما إلا انه لا يوجد من يؤمن تطبيق هذا الاتفاق. وتابع أن الصراع في الجنوب تحول من اجتماعي إلى سياسي حيث أن كل طرف يسعى لبسط السيطرة على الجنوب مستشهدا بقيام قائد الخيش خليفة حفتر بتكليف آمرا لمنطقة سبها (اللواء رمضان البرعصي) وقيام ريس المجلس الرئاسي فائز السراج أيضا بتكليف آمرا لنفس المنطقة (محمد البي) وكلاهما لم يتفقان على توحيد الجيش الأمر الذي جعل المنطقة ساحة للصراع السياسي. وبين بركة أن مديرية الأمن تفتقر للإمكانيات المادية التي تمكنها من العمل كجهاز شرطي يؤمن المنطقة ويحول دون وقوع اشتباكات.

وكان ممثلا عن قبيلة التبو (زيلاوي صالح) وممثل عن قبيلة أولاد سليمان (السنوسي مسعود) وقعا في ابريل 2017 اتفاقا برعاية حكومة الوفاق في روما يقضي بإخلاء الأماكن العامة والبوابات من كل التشكيلات المسلحة وتسليمها إلى الشرطة من جميع أطياف الجنوب ومعاملة الذين سقطوا من الطرفين معاملة متساوية واعتبارهم شهداء ورفع الغطاء عن المجرمين وتتولى الدولة الإيطالية “دفع القيمة المالية لجبر الأضرار بين الطرفين وعلاج الحالات المستعصية إلا أن الاتفاق لم يطبق عمليا وتجددت الاشتباكات بين الطرفين عدة مرات موقعة قتلى وجرحى.

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