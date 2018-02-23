ضبط لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك في شحات

شحات 23 فبراير 2018 (وال)- تمكنت دوريات تابعة لمركز الحرس البلدي شحات، من ضبط كمية من لحم الأبقار تم نقلها بطرق غير شرعية وصحية .

هذا وجاء ذلك خلال قيام إحدى الدوريات بالمرور بالطريق الرئيسي لاحظت إحدى المركبات الآلية نوع “أوبل”، محملة بكمية من اللحوم المخالفة للشروط الصحية في النقل والتخزين .

وقام عناصر الدورية بإيقاف المركبة الآلية وعند تفتيشها تبين أنها محملة بكمية تقدر بـ 60 كيلوغرام من لحم الأبقار، ومالكها يملك محل قصاب لبيع اللحوم مصري الجنسية، وعلى الفور قامت الدورية بإيقاف المركبة وحجزها وإحالة القضية إلى وحدة التحقيق بالمركز .

واستدعى مركز الحرس البلدي أحد المفتشين الصحيين وطبيب بيطري من مكتب الصحة الحيوانية، للكشف على كميات اللحوم، واتضح بعد الكشف أن اللحوم مصابة بمرض الصفراء والدودة الدرقية، وينبعث منها روائح كريهة وغير قابلة للاستهلاك البشري . (وال- شحات) ع م/ر ت

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