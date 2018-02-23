الربيع العربي.. التكلفة الاقتصادية والخسائر غير مباشرة على اقتصاديات دول الجوار ج2

مرت سبعة أعوام على اندلاع الانتفاضة التي أنهت بعد ثمانية أشهر 42 عاما من حكم معمر القذافي ولازالت ليبيا الغنية بالنفط تتخبط في أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة مرت ثمان سنوات على انطلاق الثورة التونسية وفي 25 يناير 2011 جاء دور مصر وتلتها اليمن ثم سوريا في مارس من العام نفسه. سميت بالربيع العربي ولكن سرعان ما تحول الربيع إلى شتاء قارس من الركود الاقتصادي والعنف السياسي والحروب الأهلية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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