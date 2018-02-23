سبها.. اشتباكات عنيفة بين «أولاد سليمان» و «التبو »

عين ليبيا

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة الليلة الماضية بمحيط مقر اللواء السادس مشاة (كتيبة فارس الصحراء) سابقا، بين مجموعات مسلحة تابعة لقبيلتي أولاد سليمان والتبو.

وأكد مركز سبها الطبي أنه لم يستقبل أي إصابات، رغم أن شهود عيان وصفوا الاشتباكات بأنها الأكثر عنفا خلال الفترة الأخيرة.

وقال الشهود إن أصوات القذائف والأسلحة الثقيلة والمتوسطة المُستخدمة في الاشتباكات كانت عالية جداً، الأمر الذي شكّل خطورة على حياة المدنيين في المناطق المجاورة لمنطقة الاشتباكات.

وكان وفد من مجلس النواب قد زار مدينة سبها المدة الماضية وقدم مبادرة للصلح بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو ولازال ينتظر ردود طرفي النزاع لتوقيع اتفاق التعايش السلمي وإيقاف القتال في المدينة.

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