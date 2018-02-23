ليبيا تتولى رئاسة مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعام 2018

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تولت ليبيا عن طريق رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة حميد الشروالي (REAoL) , رئاسة مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ممثلا عن ليبيا لمدة سنة و ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس أمناء المركز.

وتتولى الدول الأعضاء في المركز الرئاسة بشكل دوري حيث تنتقل رئاسة المجلس وفقاً لمبدأ التناوب السنوي حسب الترتيب الأبجدي العربي لدول أعضاء المركز.

ويأتي تولي الشروالي رئاسة المجلس خلفاً للمهندس بيار الخوري مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بلبنان وذلك اعتبارا من 28 فبراير 2018م.

يشار إلى أن رئاسة مجلس الأمناء منذ تأسيسه تولته مصر عام 2009، ثم الأردن في عام 2010، ثم تونس في 2011، ثم الجزائر عام 2012، ثم البحرين عام 2013، ثم السودان عام 2014 ،العراق عام 2015 ،فلسطين في عام 2016 ،لبنان في عام 2017 و من ثم ليبيا في عام 2018.

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