الحكومة المؤقتة تعلن حظر مؤسسة الوسط الإعلامية ومنع التعامل معها بشكل نهائي

ليبيا – أعلنت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي بالحكومة المؤقتة حظر عمل راديو وبوابة الوسط فى نطاق سيطرتها وذلك فى بيان للمؤسسة نشرته مساء اليوم الجمعة .

وقال البيان الذي تلقت المرصد نسخة عنه ان المؤسسة اطلعت على التقرير الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية بتاريخ 20 فبراير لسنة 2018 (تحت عنوان يوميات ليبيا في الود والخصام .. تفاصيل الصفقة الأخيرة بين ليبيا وقطر) .

وأضاف البيان : ” تطرقت الصحيفة فى تقريرها ووبالمستندات إلى تلقي مؤسسة الوسط الإعلامية تمويلاً مالياً من دولة قطر الداعمة للإرهاب ، وحديث مالكها السيد / محمود شمام في ذات التقرير على صحة ما نشر به وقوله بأن هذا التمويل كان لفترة محدودة وقد توقف ” .

وأضافت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون : ” لطالما تعرضت المؤسسة إلى حملات من بوابة وراديو الوسط والتي تتخذ من مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقرا لها على خلفية إيقاف بثها في نطاق شرعية الحكومة المؤقتة لعلاقة هذه المؤسسة بدولة قطر الداعمة للإرهاب والتي لا تقيم الشرعية في ليبيا معها أي علاقات ” .

وأشار البيان الى أن المؤسسة اطلعت على كامل المستندات والوثائق والحوالات المالية التي قالت أنها تثبت تلقي هذه المؤسسة دعماً قطريا غير مشروع.

وفى ختام بيانها اعلنت المؤسسة وقف بث راديو الوسط بشكل كامل ونهائي في نطاق شرعية الحكومة الليبية المؤقتة ،وسحب إذن مزاولة العمل الممنوحة له مع منع وحظر تعامل كافة إدارات الحكومة مع الراديو وموقع بوابة الوسط وفقاً لنص البيان.

المرصد – متابعات

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