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ليبيا.. سبع سنوات بعد الانتفاضة "أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة؟"

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

مرت سبعة أعوام على اندلاع الانتفاضة التي أنهت بعد ثمانية أشهر 42 عاما من حكم معمر القذافي ولازالت ليبيا الغنية بالنفط تتخبط في أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة مرت ثمان سنوات على انطلاق الثورة التونسية وفي 25 يناير 2011 جاء دور مصر وتلتها اليمن ثم سوريا في مارس من العام نفسه. سميت بالربيع العربي ولكن سرعان ما تحول الربيع إلى شتاء قارس من الركود الاقتصادي والعنف السياسي والحروب الأهلية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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