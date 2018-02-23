الفنان التشكيلي معتوق أبو راوي يقيم معرضاً في مدريد

تستمر في العاصمة الاسبانية دريد فعاليات معرض الفن التشكيلي الذي يقيمه الفنان والأستاذ الجامعي الليبي معتوق ابوراوي. ويواصل المعرض الذي حمل عنوان ” مابين الألم والجمال ” فتح أبوابه أمام الزائرين حتى يوم الاثنين القادم برعاية البيت العربي والسفارة الليبية بمدريد. ويشهد المعرض حضور كبير من دبلوماسيين عرب وأجانب وفنانين تشكيليين والمهتمين بالفن وكذلك الجالية الليبية المقيمة بإسبانيا.

ويعتبر الفنان التشكيلي أبو راوي والذي ينتمي لجيل التسعينات من القرن الماضي، أحد أعمدة الفنون البصرية الحديثة بليبيا، وحصل على شهادة الدكتوراه من إسبانيا ويعمل أستاذ محاضر بكلية الفنون والاعلام جامعة طرابلس. وأقام ابوراوي العديد من المعارض الفردية والجماعية في داخل وخارج ليبيا، منها المعارض التي أقيمت بالمركز الثقافي الفرنسي، ودار الفنون بطرابلس، ولاتين أمريكا بكاراكاس فنزويلا، والورش الفنية منها مع الفنان النمساوي مارتن هوشتل فينا بالنمسا، ومعرض جماعي بالمؤسسة العربية الأوروبية بالتعاون مع جامعة غرناطة، ومعرض السلفيوم بمدينة بنغازي، ومشاركة جماعية في العمل التركيبي (عند بداية الفجر) في الدار البيضاء بالمغرب.

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