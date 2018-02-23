اخبار ليبيا الان عاجل

#ليبيا_الآن| قام صباح اليوم الجمعة مكتب العمل التطوعي ببلدية #طرابلس المركز وا…

تم النشر منذُ 24 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| قام صباح اليوم الجمعة مكتب العمل التطوعي ببلدية #طرابلس المركز والفريق التابع له بتنظيف مقبرة منيدر.






عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك