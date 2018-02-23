توقيع اتفاق مصالحة بين قبيلتي التبو والزوي بالكفرة

وقّع ممثلون عن قبيلتي التبو والزوي في مدينة الكفرة، الجمعة، اتفاقا للمصالحة، عقب لقاء استمر يومين في تونس.

واتفقت قبيلتا التبو والزوي، بحسب ما نشر على موقع البعثة الأممية في ليبيا، على تشكيل لجنة عليا للسلام والمصالحة في الكفرة في غضون شهر واحد، حيث ستكون جميع المكونات الاجتماعية في المنطقة ممثلة في هذه اللجنة.

كما نص الاتفاق على اختيار الممثلين عبر عملية تشاورية وبطريقة تتسم بالشفافية، وإنشاء قوة أمنية محايدة في الكفرة؛ لحماية المؤسسات.

يشار إلى أن اتفاق المصالحة بين القبيلتين وُقِّع برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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