المتوسط:

نظمت بلدية طرابلس المركز، حملة تفتيشية على الباعة المتجولين بنطاق حدودها وذلك في إطار تنظيم ألية عملهم وفق ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط البائع المتجول من خلال البطاقات الإلكترونية.

وصرفت البلدية البطاقات لحصر ومتابعة الباعة المتجولون ومعرفة كافة بياناتهم ومراقبة المنتجات التي يتم تسويقها من قبلهم بشكل منظم ولائق.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص البلدي على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات ضمن الجهود المبذولة لتنظيم بيئة الأعمال وتنظيم أعمال الباعة المتجولين، من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم؛ وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.

The post طرابلس تصرف بطاقات إلكترونية لتنظيم نشاط الباعة المتجولين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية