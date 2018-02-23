مقتل راعٍ للغنم وعسكري وإصابة طفلة في حوادث متفرقة خلال يومين ببنغازي

قال مصدر طبي في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث إن مواطنا تشاديا قتل جراء انفجار لغم أرضي في منطقة بوصنيب غرب مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا.

وأوضح المصدر أن المستشفى استقبل راعي غنم يحمل الجنسية التشادية بعد إصابته في انفجار اللغم الأرضي حيث كانت حالته خطيرة جدا بعد أن بترت ساقاه في الانفجار.

وأكد المصدر أن الراعي توفي فور دخوله إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي.

وفي خبر آخر لقي أحد أفراد صنف الهندسة العسكرية التابع لعملية الكرامة مصرعه أمس الخميس في انفجار دانة صاروخية بالقرب من معسكر الصاعقة جنوب مدينة بنغازي أثناء محاولة تفكيكها، بحسب ما أفاد به مصدر أمني في المدينة.

واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث طفلة أمس الخميس بعد إصابتها برصاصة عشوائية في رأسها في منطقة حي الفاتح وسط مدينة بنغازي.

وأكد مصدر طبي في مستشفى الجلاء أن الطفلة التي تبلغ من العمر 3 سنوات دخلت إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، مبينا أن حالتها مستقرة وأنها تتلقى العلاج في المستشفى.

وكانت قيادات عملية الكرامة قد طالبت في الفترات السابقة بإنهاء ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي في أكثر من مناسبة إلا أنها لم تتمكن من إيقاف هذه الظاهرة التي تسببت في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين خلال الأعوام الماضية.

الجدير بالذكر أن عملية الكرامة سيطرت على مدينة بنغازي في نهاية شهر ديسمبر كانون الأول الماضي بعد أكثر من ثلاث سنوات من المواجهات مع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي، وخلفت العملية العسكرية التي أطلقها خليفة حفتر في صيف 2014 دمارا كبيرا في المدينة إضافة إلى انتشار مخلفات الحرب في عدد من أحياء بنغازي.

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