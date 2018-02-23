حراك ليبيا إلى السلام يؤكد استمرار جهود عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم

أخبارليبيا24

أكد الناطق باسم حراك ليبيا إلى السلام في المنطقة الشرقية منير الفاخري , اليوم الجمعة، استمرار الجهود المبذولة في سبيل عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم , رغم ما وصفها ببعض المشاكل التي تواجههم والتي سيتم حلها في القريب العاجل.

وأوضح الفاخري , أن الحراك يحمل كافة الحكومات في البلاد مسؤولية تردي أوضاع تاورغاء وعدم تنفيذ قرار عودتهم إلى مدينتهم, مشيراً إلى انعدام كافة مقاومات الحياة بالمدينة.

ودعا الحراك كافة أبناء المدن الليبية غرباً وشرقاً وجنوباً بالتوجه فوراً إلى قرارة القطف وتقديم المساعدات اللازمة لأهالي تاورغاء ودعمهم لعودتهم إلى مدينتهم سالمين.

وتقدم الحراك بنداء إلى “أبناء وأعيان وحكماء مصراته بالوقوف والعمل علي عودة آهالي تاورغاء وتحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام الله والوطن”.

كما طالب حراك ليبيا إلى السلام، مشائخ وأئمة المساجد بمصراتة إلى القيام بدورهم ودعوة الناس للمصالحة ووضع حد للفتن وكل من ينشرها بين أبناء الوطن الواحد.

ودعا الحراك، كافة الأجهزة الامنية بمدينة مصراته بالتوجه لتأمين مدينة تاورغاء وردع أي تشكيل مسلح خارج عن القانون يتعرض للأهالي، ونزع مخلفات الحرب والألغام هناك، منوهاً إلى أن بقاء كبار السن والنساء والأطفال في خيام بالصحراء يعد كإهانة بحق الشعب الليبي كافة, وذلك بحسب قوله.

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