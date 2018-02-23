اخبار ليبيا الان

مصمم الأزياء الليبي نبيل يونس.. تصاميم عربية تصل إلى العالمية

تم النشر منذُ 23 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

ضيف هذه الحلقة من برنامج ثقافة هو مصمم الأزياء الليبي، نبيل يونس الذي فتح أول بيت أزياء له في العام 2006 في بيروت. ولاقت تصاميمه نجاحا واهتماما من وسائل الإعلام العربية والعالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك