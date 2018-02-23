مصمم الأزياء الليبي نبيل يونس.. تصاميم عربية تصل إلى العالمية

ضيف هذه الحلقة من برنامج ثقافة هو مصمم الأزياء الليبي، نبيل يونس الذي فتح أول بيت أزياء له في العام 2006 في بيروت. ولاقت تصاميمه نجاحا واهتماما من وسائل الإعلام العربية والعالمية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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