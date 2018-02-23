داخلية الوفاق: قضية المهاجرين سببت إرهاقا للدولة

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام عاشور، إن قضية المهاجرين سببت إرهاقا كبير للدولة الليبية، مشيرا الى أن حكومة الوفاق تصدت بشكل كبير للعصابات الإجرامية، وحاربتهم طيلة الفترة الماضية.

ونوه عاشور خلال اجتماعه مع سفير ايطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني، الخميس، بالدور الايطالي في دعم الكوادر الأمنية، ومعالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية في ليبيا.

من جهته قال السفير، إن بلاده تدرك جيداً ما تعانيه الحكومة الليبية من هذه الظاهرة، موكدا عزمها على تقديم المشورة والدعم اللازم للحد من تدفق المهاجرين، وتحسين أوضاعهم داخل مراكز الإيواء.