نقل الوقود لجنوب ليبيا على طاولة وزيري الداخلية والحكم المحلي

ناقش وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام عاشور، مع وزير الحكم المحلي بداد قنصو كيفية نقل الوقود إلى مناطق جنوب ليبيا.

وبحث الوزيران، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، الجمعة، سبل تأمين توصيل وحماية شاحنات الوقود، عبر الطرق المؤدية إلى المناطق الجنوبية.

وتعانى المنطقة الجنوبية من نقص حاد في الوقود ومشتقاته، لأكثر من سنة، بسبب تردي الوضع الأمني وعدم تأمين الطرقات، مما أدى إلى توقف تزويد المنطقة بالوقود.

وفي الأسبوع الماضي أكدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، في بيان مشترك لهما، أنهما يعملان من أجل تأمين إحتياجات المنطقة الجنوبية، بالوقود ومشتقاته.

وقال مدير مكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي، لليبيا الخبر: إن الوقود متوفر بكميات كافية في مستودعات الشركة بمدينة طرابلس ومصراتة، ولكن تردي الأوضاع الأمنية بالجنوب الليبي يحول دون توفره بالمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر