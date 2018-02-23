مشاهد مؤلمة في واقعة تعذيب جديدة بمدارس ليبيا (فيديو)

أثار مقطع فيديو يوثق مشاهد مؤلمة لتعذيب طالبين على يد أحد المدرسين في ليبيا، غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو قيام مدرس بمدرسة سكرة الابتدائية وسط مدينة سبها، بالاعتداء على طالبين ضربا على الأقدام بواسطة عصا غليظة، في إحدى غرف المدرسة، وعجز الطالبين عن الوقوف على أقدامهما من شدة الألم.

وبعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قرر مكتب شؤون التربية والتعليم في سبها فصل المعلم نهائيا عن العمل في قطاع التعليم، لمحاولة وضع حد لهذه الظاهرة المنتشرة في مدارس ليبيا، وفق روايات الأهالي والطلبة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها تعذيب الطلبة بمدارس ليبيا، فقد تعرض مؤخرا طالب من منطقة وادي الآجال يدرس بالصف السابع بمدرسة ابتدائية في منطقة أوباري ويدعى إبراهيم عبدالجليل للتعذيب المُبرح على يد مدير المدرسة، وفق اتهامات موجهة له من ذوي التلميذ.

وقالت عائلة التلميذ المعنف، إنه تعرض لكل هذا الضرب بواسطة عصا وأنبوب بلاستيكي لأسباب تتعلق بعدم إنجاز واجب مدرسي.

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