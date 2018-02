«إذاعة وتليفزيون المؤقتة» تقرر وقف بث راديو الوسط وسحب إذن مزاولة العمل

المتوسط:

قررت المؤسسة العامة للإذاعة والتليفزيون الليبي، التابعة للحكومة المؤقتة، وقف بث راديو الوسط بسكل كامل، وسحب إذن مزاولة العمل الممنوحة لها .

يأتي ذلك على خلفية نشر صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تقرير بعنوان «يوميات ليبيا في الود والخصام.. تفاصيل الصفقة الأخيرة بين ليبيا وقطر» والذي تطرقت فيه الصحيفة وبالممستندات إلى تلقي مؤسسة الوسط الإعلامية تمويلًا ماليًا من دولة قطر الداعمة للإرهاب ، وحديث مالكها، محمود شمام في ذات التقرير على صحة ما نشر به وقوله بأن هذا التمويل كان لفترة محدود ثم توقف .

وقالت المؤسسة العامة للإذاعة والتليفزيون، في بيان لها، إن قطر داعمة للإرهاب ولا تقيم الشرعية في ليبيا معها أي علاقات .

