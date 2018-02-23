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مجمع المرج للرعاية الاجتماعية يكرم مديرية الأمن في المدينة

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

المرج 23 فبراير 2018 (وال) – نظم مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة حفل تكريم وتقدير لمديرية أمن المرج.

ويأتي هذا التكريم الذي تم أمس  الخميس لدور مديرية أمن المرج في  الحفاظ  على  الأمن والأمان  في المدينة وضواحيها.

وحضر الحفل  الذى نظم بقاعة الاجتماعات بالمجمع  كلأ من عميد بلدية المرج  ومدير مجمع  المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة ومدير مديرية أمن المرج  وبعض منتسبي  المديرية ولفيف  من موظفي  المجمع  الاجتماعي.(وال – المرج) أ ف / أ د

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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