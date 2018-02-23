مستشفى المرج يرسل شحنة من الأدوية العاجلة لمخيم قرارة القطف

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفادت مدير مكتب الإعلام بمستشفى المرج التعليمي مبروكة صالح، اليوم الجمعة، أن مستشفى المرج التعليمي ومركز المرج لعلاج مرضى السكر والغدد الصماء قاما بإرسال شحنة من الأدوية العاجلة كدعم واغاثة لنازحي تاورغاء في قرارة القطف.

وأضافت مبروكة صالح، لـ “أخبار ليبيا 24” أن هذه الشحنة تضم أدوية متنوعة ومستلزمات طبية تم تجهيزها بناء على تعليمات الحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري ووكيل وزاره الصحة لمستشفى المرج، وذلك للمشاركة في تخفيف العبء عن نازحي تاورغاء.

يشار إلى أن عدة منظمات محلية ودولية قدمت مساعدات إنسانية وغذائية وأدوية ومستلزمات طبية للنازحين المتواجدين في مخيم قرارة القطف وذلك كمساعدة منهم للأهالي المتواجدين في المخيم.

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