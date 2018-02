المتوسط:

نظم مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة، أمس الخميس، حفل تكريم وتقدير لمديرية أمن المرج، لدورها في الحفاظ على الأمن والأمان في المدينة وضواحيها.

حضر الحفل الذى نظم بقاعة الاجتماعات بالمجمع، كلأ من عميد بلدية المرج ومدير مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة، ومدير مديرية أمن المرج، وبعض منتسبي المديرية ولفيف من موظفي المجمع الاجتماعي.

