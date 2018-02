المتوسط:

زار المستشار، عيسى عبد الله الصغير، وكيل عام وزارة العــدل في الحكومة الليبية المُؤقتة، مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق.

وشارك في هذه الزيارة، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة العـدل الدكتور محمد الشارف عبد الله، ورئيس فرع وزارة العدل بمحكمة استئناف طبرق إبراهيم صـقر عبد السلام، ورئيس العلاقات العامة بفرع وزارة العدل طبرق إبراهيم توفيق عبد العالي.

واستمع وكيل عام وزارة العــدل لشرح مفصل على طبيعة العمل من قبل مدير فرع طبرق، ومديري المكاتب والخبراء، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالفرع، على حسن تنظيم العمل والطريقة المتبعة لتنظيم آلية العمل.

The post وكيل «عدل المؤقتة» يُشيد بجهود تنظيم العمل في مركز الخبرة القضائية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية