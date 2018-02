المتوسط:

أفاد الموقع الرسمي لجامعة بنغازي، بأنَّ الجامعة حصلت على المركز الأول على مُستوى الجامعات الليبية بمنصة التحكيم العلمي الدولية PUBLONS التي تعملُ تحت مظلة Clarivate Analytics والمعروف سابقا Thomson Reuters.

وأشار «الموقع الرسمي للجامعة»، إلى أنّ الجامعة حظيت على المركز الأول ليبيًا على المستوى الدولي في مجال التحكيم العلمي على مستوى 5 تخصصات علمية.

