أكاديمي ليبي: الانتهازية السياسية لا يُعول عليها في بناء الدولة

دعا أستاذ العَلاقات الدُولية والسياسات المُقارنة، إبراهيم هيبة، كافة الحركات والتجمعات السياسية والاجتماعية التي تعملُ علي الساحة إلى ضرورة طي صفحة الماضي والابتعاد عن الإقصاء والتخوين.

وقالَ «هيبة»، خلالَ تدوينةٍ لهُ على مَوقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك»، إنَّ الانتهازية السياسية والاجتماعية لا يُمكن البناء عليها في بناء الدولة، ولا توظيف القبيلة أي فائدة مَرجوة منها.

وأوضح «هيبة»، أنَّهُ لابد من التكتل في إطار أحزاب سياسية كبيرة أو تحالفات حزبية كبيرة، قائلاً: «المُساهمة الفاعلة التي قد تُساهم وتُسرع إعادة بناء ليبيا لا يُمكن أن تتم إلا في إطار العمل الحزبي، وهذا الأمر ينطبقُ علي كافة مناطق ليبيا».

