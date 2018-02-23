” الإنتربول ” يصدر أمراً بحق الرائد محمود الورفلي

ليبيا – أدرجت الشرطة الدولية ( الإنتربول ) إسم الرائد محمود الورفلي آمر محاور القوات الخاصة فى الجيش الليبي على لائحة المطلوب القبض عليهم .

ووفقاً للموقع الرسمي للشرطة الدولية ، فأن الورفلي أصبح مطلوباً لها بموجب أمر التوقيف الصادر بحقه من محكمة الجنايات الدولية للاشتباه فى إرتكابه جرائم حرب .

وفى 15 اغسطس الماضي أعلنت الجنائية أمرها بحق الورفلي للاشتباه فى إرتكاب أو إصدار أوامر بارتكاب جريمة حرب في سياق سبع حوادث شملت 33 شخصاً ووقعت في الفترة الممتدة ما بين الثالث من يونيو 2016 أو ما قبله و17 يوليو 2017 أو ما يقاربه وذلك في بنغازي أو في مناطق محيطة بها.

يشار الى أن مجلس الأمن الدولي كان قد أحال الحالة في ليبيا إلى المدعي العام في المحكمة بموجب قراره رقم 1970 الصادر في 26 فبراير 2011 عقب إندلاع النزاع فى ليبيا .

المرصد – متابعات

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