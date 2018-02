«الكاسح»: تقارير «العفو الدولية» بشأن ليبيا مُوجهة سياسيًا

المتوسط:

قالَ علي الكاسح الإعلامي والخبير في الشؤون الليبية، إنَّ مُنظمة العفو الدولية مُوجهة سياسيًا وتتبع إرادة سِياسية مُعينة، وذلك عندما صَمتت على الجرائم التي ارتكبها ما يُسمى ثوار ليبيا، بما فيها بحق الجرحى، مما يحمل على الاعتقاد بأنَّ تقاريرها تأتي بِهدف الضغط وتَشويه العدالة.

وأضاف «الكاسح»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنَّ الأطراف التي ذكرتها المنظمة في تقريرها «هي أطراف لم يكن لها لتكون حاكمة في المشهد العام في ليبيا، لولا تدخل الناتو وإدخال البلاد في أتون الحرب، وليس كما سُوق بأنهم جاؤوا لحماية الليبيين»، وذلك خلال معرض تعليقهِ على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، وقالت فيه إنَّ القوات المنتسبة إلى الحكومات المتنافسة الثلاث في ليبيا، والجماعات المسلحة والميليشيات، ارتكبت مُخالفات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في البلاد.

