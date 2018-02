المتوسط:

أرسلت مُستشفى المرج التعليمي ومركز المرج لعلاج مرضى السكر والغدد الصماء، شحنة من الأدوية العاجلة كـ دعم وإغاثة لنازحي تاورغاء في منطقة قرارة القطف، وذلك وفقًا لما أفادت به مُدير مكتب الإعلام بالمستشفى، مبروكة صالح.

وأشارت «صالح»، خلال تصريحات صَحافية، إلى أنَّ هذه الشحنة تضمُ أدوية متنوعة ومُستلزمات طبية تم تجهيزها بناء على تعليمات الحاكم العسكري بدرنة بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري، ووكيل وزارة الصحة لمستشفى المرج، للمشاركة في تخفيف العبء عن نازحي تاورغاء.

The post «مستشفى المرج» تُرسل شحنة أدوية لنازحي تاورغاء بـ «قرارة القطف» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية