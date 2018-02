«فرج»: يجب إنهاء المرحلة الانتقالية.. وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن

المتوسط:

قالَ رئيس لجنة حوار مجلس الدولة، موسى فرج، إنَّ المرحلة الحالية تحتاجُ إلى سُلطة تنفيذية قوية ولديها قبول على المستوى العام بين الليبيين لتستطيع أنْ تَتعاطى مع المشاكل وتُواجه التحديات التي تُواجه ليبيا في كل مَناحي الحياة.

وأضاف «فرج»، خلالَ تصريحاتٍ تليفزيونية، أنَّ هذه السلطة التنفيذية القوية التي بحاجة إليها ليبيا يجب أنْ تكون مَسؤولة عن تعبيد الطريق نحو إنجاز بقية الاستحقاقات وأهمها الاستحقاق الدستوري، ومن ثم الانتخابات التي يجب أنْ تتم في أسرع وقت ممكن.

وأشار «فرج»، إلى أنَّه يجب إنهاء المرحلة الانتقالية التي تراكمت بها المشاكل وتشعبت في كل اتجاه، وأنَّه يجب أنْ تُتاح الفرصة مرة أخرى للشعب الليبي ليختار مؤسساته من جديد لتختفي المجالس الحالية.

