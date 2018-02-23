بنغازي تحيي اليوم العربي للمياه في الثالث من مارس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو اللجنة الوطنية للمحافظة علي المياه بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر توفيق الشويهدي، بدء الاستعدادات لإقامة ورشة عمل بمناسبة احياء اليوم العربي للمياه يومي السبت – الأحد 3 -4 مارس المقبل ،بقاعة المؤتمرات بفندق تيبسي ببنغازي .

وأوضح الشهويدي، أن البرنامج يشمل عدة ورش عمل ليومين متتاليين تشمل تكلفة المشروع وجوة المياه وأسباب المعالجة والأحواض الجوفية، بالإضافة إلى محاضرة عن المقاييس العالمية لجودة المياه وعدة محاضرة أخرى.

ودعا كافة المختصين الحضور والمشاركة الورشة وذلك لاحياء اليوم اليوم العربي للمياه.

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